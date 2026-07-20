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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Public Service Enterprise Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Public Service Enterprise Group wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Public Service Enterprise Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,17 USD je Aktie gewesen.

Public Service Enterprise Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,57 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,28 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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