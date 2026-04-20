Erste Schätzungen: Public Service Enterprise Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Public Service Enterprise Group lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,53 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,37 USD je Aktie, gegenüber 4,22 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 12,24 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at