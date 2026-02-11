Erste Schätzungen: Public Service Enterprise Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Public Service Enterprise Group wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,711 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 24,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,570 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent auf 2,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,04 USD, gegenüber 3,54 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 11,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at