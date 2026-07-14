Erste Schätzungen: Public Storage gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Public Storage präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Public Storage im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,76 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Public Storage in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,12 USD, gegenüber 9,01 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 5,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,82 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at