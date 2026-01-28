Erste Schätzungen: Public Storage präsentiert Quartalsergebnisse

Public Storage wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Public Storage nach den Prognosen von 10 Analysten 1,21 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,22 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,83 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at