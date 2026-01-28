Aktie

Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Public Storage präsentiert Quartalsergebnisse

Public Storage wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Public Storage nach den Prognosen von 10 Analysten 1,21 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,22 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,83 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Public Storage 228,50 -0,17% Public Storage

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

