Erste Schätzungen: PubMatic A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PubMatic A stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PubMatic A noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PubMatic A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 75,3 Millionen USD im Vergleich zu 85,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,459 USD je Aktie, gegenüber 0,230 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 278,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 291,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

