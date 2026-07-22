Erste Schätzungen: PubMatic A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PubMatic A stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,179 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,95 Prozent auf 69,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PubMatic A noch 71,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,366 USD, gegenüber -0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 293,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at