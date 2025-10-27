Erste Schätzungen: PubMatic A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PubMatic A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,214 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

PubMatic A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,565 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,230 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 273,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 291,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at