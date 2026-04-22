PubMati a Aktie
WKN DE: A2QJL6 / ISIN: US74467Q1031
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PubMatic A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PubMatic A wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass PubMatic A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,200 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,60 Prozent auf 59,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PubMatic A noch 63,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,472 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 286,8 Millionen USD, gegenüber 282,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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