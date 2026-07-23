Pulse Biosciences Aktie
WKN DE: A2AMY9 / ISIN: US74587B1017
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pulse Biosciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pulse Biosciences gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,293 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pulse Biosciences noch -0,280 USD je Aktie verloren.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,143 USD je Aktie, gegenüber -1,080 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 2,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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