Erste Schätzungen: Pulse Biosciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pulse Biosciences gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,293 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pulse Biosciences noch -0,280 USD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,143 USD je Aktie, gegenüber -1,080 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 2,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at