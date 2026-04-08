Erste Schätzungen: PulteGroup legt Quartalsergebnis vor

PulteGroup stellt voraussichtlich am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,84 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,40 Prozent verringert. Damals waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,65 Prozent auf 3,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte PulteGroup noch 3,89 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,20 USD, während im vorherigen Jahr noch 11,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at