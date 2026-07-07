PulteGroup Aktie

PulteGroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854435 / ISIN: US7458671010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PulteGroup präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PulteGroup veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,39 USD aus. Im letzten Jahr hatte PulteGroup einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,95 Milliarden USD gegenüber 4,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,23 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,12 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 17,31 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PulteGroup Inc

mehr Nachrichten