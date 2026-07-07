PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|
07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PulteGroup präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PulteGroup veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,39 USD aus. Im letzten Jahr hatte PulteGroup einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren.
11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,95 Milliarden USD gegenüber 4,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,23 Prozent.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,12 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 17,31 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PulteGroup Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: PulteGroup präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.07.26
|S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.06.26
|S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
24.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
19.06.26
|S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.06.26
|S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)