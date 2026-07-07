Erste Schätzungen: PulteGroup präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PulteGroup veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,39 USD aus. Im letzten Jahr hatte PulteGroup einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,95 Milliarden USD gegenüber 4,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,23 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,12 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 17,31 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at