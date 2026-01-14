Erste Schätzungen: PulteGroup stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PulteGroup wird voraussichtlich am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,82 USD aus. Im letzten Jahr hatte PulteGroup einen Gewinn von 4,43 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PulteGroup in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,37 USD je Aktie, gegenüber 14,69 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 17,00 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 17,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at