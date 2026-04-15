Erste Schätzungen: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PUMA SE wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,089 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,82 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,708 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -4,380 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,92 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,30 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at