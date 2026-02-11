PUMA Aktie

WKN DE: A2P4JB / ISIN: US74589A1016

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: PUMA SE Un gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PUMA SE Un wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PUMA SE Un im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,228 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 29,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,44 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,73 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,462 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 8,55 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 9,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

