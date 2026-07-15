Erste Schätzungen: PUMA SE Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PUMA SE Un wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,059 USD. Das entspräche einem Gewinn von 68,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,190 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,20 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,90 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,169 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,95 Milliarden USD, gegenüber 8,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at