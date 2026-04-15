PUMA Aktie
WKN DE: A2P4JB / ISIN: US74589A1016
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PUMA SE Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PUMA SE Un veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,97 Prozent auf 2,12 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,189 USD je Aktie, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 8,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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