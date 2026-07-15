Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende PUMA SE-Bilanz.

PUMA SE veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,516 EUR. Dies würde einen Gewinn von 69,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem PUMA SE -1,670 EUR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,66 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 14,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1,94 Milliarden EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,528 EUR je Aktie, gegenüber -4,380 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 6,96 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 7,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at