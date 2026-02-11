Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PUMA SE wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,930 EUR gegenüber 0,170 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll PUMA SE nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 1,47 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,29 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,912 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,89 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,22 Milliarden EUR, gegenüber 8,82 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at