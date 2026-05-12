Erste Schätzungen: Pure Storage A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pure Storage A äußert sich voraussichtlich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,392 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 778,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pure Storage A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,00 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 0,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 4,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,66 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at