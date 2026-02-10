Erste Schätzungen: Pure Storage A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pure Storage A lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,644 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Pure Storage A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,29 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 0,310 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 3,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at