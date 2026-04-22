WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PVA TePla legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PVA TePla wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,050 EUR. Dies würde einer Verringerung von 70,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PVA TePla 0,170 EUR je Aktie vermeldete.

PVA TePla soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,575 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,370 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 268,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 244,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

27.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
PVA TePla AG 37,04 1,15%

