PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PVA TePla legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PVA TePla wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,050 EUR. Dies würde einer Verringerung von 70,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PVA TePla 0,170 EUR je Aktie vermeldete.
PVA TePla soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,575 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,370 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 268,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 244,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu PVA TePla AG
22.04.26
EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
22.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
22.04.26
Erste Schätzungen: PVA TePla legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
21.04.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
21.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
21.04.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
20.04.26
|Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
20.04.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu PVA TePla AG
|27.03.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|PVA TePla AG
|37,04
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.