PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PVA TePla präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PVA TePla wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,105 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,99 Prozent auf 62,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte PVA TePla noch 55,8 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,426 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 266,4 Millionen EUR, gegenüber 244,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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