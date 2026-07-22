PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PVA TePla vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PVA TePla präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,060 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PVA TePla 0,130 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 61,0 Millionen EUR – ein Plus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PVA TePla 60,8 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,531 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,370 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 270,6 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 244,3 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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