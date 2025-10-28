PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: PVA TePla zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PVA TePla wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,173 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,35 Prozent auf 63,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte PVA TePla noch 63,0 Millionen EUR umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,709 EUR je Aktie, gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 254,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 270,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: PVA TePla zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 39 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Aktie im freien Fall: PVA Tepla korrigiert Gewinnprognose nach unten (dpa-AFX)
|
24.10.25
|AKTIE IM FOKUS 2: PVA Tepla verringert Kurssturz nach Gewinnwarnung deutlich (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla relativiert ersten Kurssturz wegen gesenkter Prognosen (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu PVA TePla AGmehr Analysen
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|27,04
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.