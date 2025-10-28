PVA TePla Aktie

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: PVA TePla zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PVA TePla wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,173 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,35 Prozent auf 63,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte PVA TePla noch 63,0 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,709 EUR je Aktie, gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 254,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 270,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

27.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
21.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
