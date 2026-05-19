Erste Schätzungen: PVH informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PVH veröffentlicht voraussichtlich am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,82 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,00 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PVH einen Umsatz von 1,98 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,10 USD, gegenüber 0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at