Erste Schätzungen: PVH präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PVH wird voraussichtlich am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PVH 2,83 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PVH in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,91 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 10,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,88 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at