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WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009

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18.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PVH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PVH präsentiert in der voraussichtlich am 02.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PVH noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,09 Milliarden USD gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,02 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,520 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,95 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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