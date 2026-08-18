PVH Aktie
WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009
|
18.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PVH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PVH präsentiert in der voraussichtlich am 02.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PVH noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,09 Milliarden USD gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,02 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,520 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,95 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PVH Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: PVH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: PVH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: PVH informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: PVH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: PVH präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PVH Corp.
Aktien in diesem Artikel
|PVH Corp.
|67,40
|-5,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.