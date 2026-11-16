Pyxis Tankers Aktie
WKN DE: A3DMZB / ISIN: MHY717261306
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16.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pyxis Tankers präsentiert Quartalsergebnisse
Pyxis Tankers gibt voraussichtlich am 30.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,240 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pyxis Tankers 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 39,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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