Erste Schätzungen: qbeyond mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

qbeyond äußert sich voraussichtlich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,050 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei qbeyond noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 51,2 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 49,0 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,050 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,200 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 183,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 192,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at