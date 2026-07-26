Erste Schätzungen: qbeyond öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

qbeyond wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte qbeyond 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll qbeyond nach der Prognose von 1 Analyst 44,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,058 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,050 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 183,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 182,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at