q.beyond Aktie
WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: qbeyond öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
qbeyond wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte qbeyond 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll qbeyond nach der Prognose von 1 Analyst 44,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,4 Millionen EUR umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,058 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,050 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 183,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 182,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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