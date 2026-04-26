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WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: qbeyond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

qbeyond stellt voraussichtlich am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 46,0 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,050 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 189,4 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 182,6 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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