q.beyond Aktie
WKN DE: A41YDG / ISIN: DE000A41YDG0
|
26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: qbeyond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
qbeyond stellt voraussichtlich am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 46,0 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,050 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 189,4 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 182,6 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!