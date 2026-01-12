Erste Schätzungen: QCR legt Quartalsergebnis vor

QCR lässt sich voraussichtlich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird QCR die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 106,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,39 USD je Aktie, gegenüber 6,71 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 400,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 599,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at