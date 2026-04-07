Erste Schätzungen: QCR legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QCR lässt sich voraussichtlich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird QCR die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,80 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem QCR 1,52 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 105,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 21,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte QCR einen Umsatz von 134,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,07 USD, gegenüber 7,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 443,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 603,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at