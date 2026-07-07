Erste Schätzungen: QCR verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

QCR stellt voraussichtlich am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,91 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem QCR 1,71 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll QCR 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 104,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 26,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte QCR 142,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,16 USD im Vergleich zu 7,49 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 424,9 Millionen USD, gegenüber 603,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at