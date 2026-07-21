Erste Schätzungen: QIAGEN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

QIAGEN wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,599 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 533,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei QIAGEN für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 527,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 2,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at