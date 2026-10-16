Qianhe Condiment and Food Aktie
WKN DE: A2H78V / ISIN: CNE1000026G2
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qianhe Condiment and Food stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Qianhe Condiment and Food präsentiert voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,070 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Qianhe Condiment and Food ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 709,5 Millionen CNY – ein Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qianhe Condiment and Food 669,4 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,333 CNY, gegenüber 0,260 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 2,82 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,56 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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