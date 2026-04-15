Qianhe Condiment and Food Aktie

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WKN DE: A2H78V / ISIN: CNE1000026G2

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Qianhe Condiment and Food stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qianhe Condiment and Food lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,130 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 817,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 785,2 Millionen CNY umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,318 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,390 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,80 Milliarden CNY, gegenüber 3,06 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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