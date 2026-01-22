Erste Schätzungen: QleanAir Registered legt Quartalsergebnis vor

QleanAir Registered lässt sich voraussichtlich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird QleanAir Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,380 SEK aus. Im letzten Jahr hatte QleanAir Registered einen Verlust von -0,310 SEK je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 111,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 103,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,37 SEK, gegenüber -0,100 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 452,0 Millionen SEK im Vergleich zu 450,3 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

