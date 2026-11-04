Erste Schätzungen: QleanAir Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QleanAir Registered wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,510 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 122,0 Millionen SEK gegenüber 107,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,58 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,88 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 478,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 454,7 Millionen SEK waren.

Redaktion Finanzen.net