QleanAir AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PWNN / ISIN: SE0013382066
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: QleanAir Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
QleanAir Registered wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,510 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 122,0 Millionen SEK gegenüber 107,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,58 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,88 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 478,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 454,7 Millionen SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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