Erste Schätzungen: QleanAir Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

QleanAir Registered wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,976 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 121,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,2 Millionen SEK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 3,08 SEK je Aktie, gegenüber 1,88 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 489,8 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 454,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at