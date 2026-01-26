Erste Schätzungen: Qliro Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qliro Registered wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,370 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 64,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,040 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 111,0 Millionen SEK – ein Minus von 14,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qliro Registered 130,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -3,400 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,100 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 408,0 Millionen SEK, gegenüber 500,3 Millionen SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at