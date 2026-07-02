Erste Schätzungen: Qliro Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qliro Registered lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,134 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,210 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Qliro Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 131,1 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Qliro Registered 122,4 Millionen SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,927 SEK, während im vorherigen Jahr noch -3,730 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 560,0 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 516,8 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at