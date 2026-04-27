Qnity Electronics Aktie

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WKN DE: A41FSG / ISIN: US74743L1008

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Qnity Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qnity Electronics präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,927 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,76 Prozent erhöht. Damals waren 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Qnity Electronics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,68 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,12 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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