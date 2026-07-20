Erste Schätzungen: Qnity Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qnity Electronics öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen, dass Qnity Electronics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,36 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,38 Milliarden USD, gegenüber 4,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at