Qnity Electronics Aktie
WKN DE: A41FSG / ISIN: US74743L1008
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qnity Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Qnity Electronics wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Qnity Electronics ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,44 Prozent auf 1,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 5,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,75 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Qnity Electronics Inc Registered Shs When-issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Qnity Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Qnity Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Qnity Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Qnity Electronics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Qnity Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Qnity Electronics Inc Registered Shs When-issued
Aktien in diesem Artikel
|Qnity Electronics Inc Registered Shs When-issued
|105,00
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.