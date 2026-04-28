Qt Group Aktie
WKN DE: A2AH7G / ISIN: FI4000198031
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Qt Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Qt Group wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,026 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Qt Group einen Gewinn von 0,200 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,60 Prozent auf 53,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,968 EUR, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 238,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 216,3 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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