Erste Schätzungen: Qt Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Qt Group äußert sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,657 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 75,3 Millionen EUR gegenüber 68,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,26 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 215,1 Millionen EUR, gegenüber 209,1 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

