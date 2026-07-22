Erste Schätzungen: Qt Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Qt Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,080 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Qt Group 0,270 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 56,7 Millionen EUR – ein Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qt Group 51,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,25 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 233,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 216,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at