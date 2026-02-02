Erste Schätzungen: Quad-Graphics A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quad-Graphics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,360 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Quad-Graphics A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 633,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 708,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at